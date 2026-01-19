Lazio News
Formazioni ufficiali Lazio Como, le scelte di Sarri e Fabregas: per la sfida di Serie A
Formazioni ufficiali Lazio Como, gli schieramenti scelti da Sarri e Fabregas per la partita valida per la 21esima giornata
Le formazioni ufficiali Lazio Como, match delle 20:45 e valido per la 21esima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Sarri e Fabregas:
FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO COMO
LAZIO – Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni (C)
COMO (4-2-3-1): Butez, Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All.- Fabregas.
LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano