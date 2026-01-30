Formazioni ufficiali Lazio Genoa: le scelte di Sarri e De Rossi. Infortunio per Zaccagni, le sue condizioni!

Formazioni ufficiali Lazio Genoa: le scelte di Sarri e De Rossi per il match della 23ª giornata di Serie A. Infortunio per Zaccagni, le sue condizioni!

Una vera e propria doccia fredda si abbatte sulla Lazio a pochissimi minuti dal fischio d’inizio della sfida di campionato contro il Genoa. Quando la formazione sembrava ormai fatta e le scelte tattiche definite, Maurizio Sarri deve fare i conti con un imprevisto pesante che priva i biancocelesti di una delle loro frecce più appuntite. Mattia Zaccagni è stato costretto a fermarsi. L’attaccante non scenderà in campo dal primo minuto e, con ogni probabilità, non prenderà parte alla gara nemmeno a partita in corso.

La dinamica: problema all’addome durante la rifinitura

L’infortunio si è manifestato proprio nelle battute finali della preparazione al match, durante la classica rifinitura che precede l’ingresso in campo. Secondo quanto filtrato dallo staff medico laziale, Zaccagni ha accusato un fastidio muscolare specifico: un problema al muscolo obliquo dell’addome. Un tipo di infortunio insidioso per un calciatore che fa dell’esplosività e delle torsioni del busto la sua arma principale. Il dolore ha reso impossibile il suo impiego, costringendo Sarri a ridisegnare l’assetto del suo tridente offensivo in extremis.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini, Basic, Cataldi, Taylor, Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin, Colombo, Vitinha. Allenatore: Daniele De Rossi.