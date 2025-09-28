Formazioni ufficiali Lecce Bologna, le scelte in vista del match - Calcio News 24

Lecce Bologna, formazioni ufficiali: le scelte di Di Francesco e Italiano per la sfida al Via del Mare

Tutto pronto allo Stadio Via del Mare per il match tra Lecce e Bologna, valido per la quinta giornata di Serie A 2025/2026. Fischio d’inizio alle ore 18:00 per una sfida che promette equilibrio e intensità, con entrambe le squadre desiderose di raccogliere punti importanti in ottica classifica.

Il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, conferma il suo ormai consolidato 4-3-3, puntando sulla solidità difensiva e sulle ripartenze veloci. In porta c’è il titolare Falcone, protetto dalla linea a quattro composta da Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo. A centrocampo fiducia a Coulibaly, Ramadani e Berisha, mentre in attacco spazio al tridente formato da Morente, Stulic e Pierotti. Un mix di esperienza, gioventù e talento per provare a scardinare la retroguardia rossoblù.

Sul fronte opposto, il Bologna di Vincenzo Italiano scende in campo con il suo classico 4-2-3-1. Tra i pali confermato Skorupski, mentre la difesa è composta da Holm, Heggem, Lucumí e Miranda. In mediana spazio a Ferguson e Moro, chiamati a garantire equilibrio e copertura. Sulla trequarti agiranno invece Orsolini, Fabbian e Rowe, a supporto dell’unica punta Dallinga, pronto a sfruttare ogni occasione utile in area di rigore.

La sfida Lecce Bologna rappresenta un banco di prova importante per entrambe le squadre. I salentini cercano continuità dopo un inizio di campionato altalenante, mentre i rossoblù vogliono confermare i progressi visti nelle ultime uscite. La gara potrebbe decidersi a centrocampo, dove i duelli tra Ramadani e Ferguson, o tra Berisha e Moro, saranno determinanti per il controllo del gioco.

Occhi puntati anche su alcuni singoli: da una parte Stulic, che ha già mostrato sprazzi di grande classe, dall’altra Orsolini, leader tecnico del Bologna e capace di cambiare il volto di una partita con una sola giocata.

Lecce Bologna è dunque più di una semplice sfida di metà classifica: è uno scontro tra due filosofie di gioco, tra allenatori ambiziosi e gruppi in costruzione. Il campo dirà chi avrà la meglio, ma lo spettacolo, al Via del Mare, è garantito.

LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Morente, Stulic, Pierotti. All. Di Francesco.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Fabbian, Rowe; Dallinga. All. Italiano.