Formazioni ufficiali Milan Como: le scelte di Allegri e Fabregas per il recupero di Serie A

Formazioni ufficiali Milan Como: le scelte di Allegri e Fabregas per il recupero di Serie A. Ecco tutte le mosse degli allenatori

L’attesa è finita. A pochi minuti dal fischio d’inizio, Milan e Como hanno reso note le scelte tecniche per il recupero della 24ª giornata di Serie A, match rinviato per le Olimpiadi e ora cruciale per le ambizioni di classifica di entrambe le squadre. Sul prato di San Siro va in scena un derby lombardo che promette scintille, con due filosofie a confronto.

Le scelte di Allegri: qualità e strappi

Nessuna sorpresa dell’ultima ora per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese conferma il 3-5-2 ipotizzato alla vigilia. Davanti all’inamovibile Mike Maignan, la difesa è guidata dal giovane belga Koni De Winter, affiancato dall’aggressività di Fikayo Tomori e dalla stazza di Strahinja Pavlović. Le chiavi del centrocampo sono affidate all’eterno Luka Modrić: il Pallone d’Oro croato agirà in cabina di regia, scortato dalla dinamicità di Ardon Jashari e dall’intelligenza tattica di Samuele Ricci. Sulle fasce spazio alla gioventù con Athekame a destra e Davide Bartesaghi a sinistra. In attacco, tutto il peso offensivo è sulle spalle della coppia Christopher NkunkuRafael Leão: tecnica sopraffina e velocità devastante per scardinare la difesa lariana. Partono dalla panchina big come Pulisic e Füllkrug.

La risposta di Fàbregas: Paz ispira, chance per Baturina

Dall’altra parte, Cesc Fàbregas risponde con un modulo speculare. L’allenatore spagnolo deve rinunciare allo squalificato Alvaro Morata. La difesa del Como vede l’esperienza internazionale del brasiliano Diego Carlos a guidare il reparto con Kempf e Ramón. In mezzo al campo, qualità da vendere con il francese Maxence Caqueret e l’argentino Máximo Perrone. Davanti, fari puntati sul talento puro di Nico Paz, chiamato a inventare per Martin Baturina.

Il tabellino

  • MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Athekame, Jashari, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leão. All. Allegri.
  • COMO (3-5-2): Butez; Kempf, Ramón, Diego Carlos; Vojvoda, Perrone, Caqueret, Roberto, Van der Brempt; Paz, Baturina. All. Fàbregas.
  • Arbitro: Mariani di Aprilia.
