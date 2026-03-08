Milan News
Formazioni ufficiali Milan Inter: le scelte di Allegri e Chivu per il derby della Madonnina
Formazioni ufficiali Milan Inter: le scelte di Allegri e Chivu per il derby della Madonnina, valido per la 28ª giornata di Serie A 2025/26
Dieci punti di distacco separano attualmente il Milan e l’Inter nel campionato di Serie A. I nerazzurri guardano tutti dall’alto in prima posizione a quota 67 punti, mentre i rossoneri inseguono al secondo posto a 57, con il fiato sul collo del Napoli che pressa da molto vicino. Ma si sa, il derby è una partita a parte, un mondo a sé stante che si accende di agonismo e passione anche quando non incide in maniera diretta e attiva sulle sorti finali della classifica.
Il momento di forma delle due squadre
Il Milan si presenta a questo attesissimo appuntamento con un ruolino di marcia altalenante: i rossoneri sono reduci da una sofferta vittoria contro la Cremonese, seguita da una inaspettata sconfitta contro il Parma e da un pareggio nell’ultimo turno contro il Como.
Dall’altra parte della barricata, l’Inter cerca conferme ma anche un pronto riscatto emotivo: i nerazzurri arrivano dallo 0-0 in Coppa Italia maturato sempre contro il Como e dalla vittoria per 2-0 sul Genoa in campionato, ma devono ancora smaltire le scorie della pesante sconfitta contro il Bodo Glimt, costata la clamorosa eliminazione dalla Champions League.
Le formazioni ufficiali: specchio a centrocampo
Ora, però, il passato recente si azzera e i riflettori del calcio mondiale sono puntati tutti sul prato verde di San Siro. Il fischio d’inizio è ufficialmente previsto per le ore 20:45 di domenica 8 marzo 2026. Le due squadre si affronteranno con assetti tattici a specchio.
Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Leão, Pulisic. Allenatore: Massimiliano Allegri
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu
