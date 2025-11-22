Ultime Notizie
Formazioni ufficiali Napoli Atalanta, le scelte dei due allenatori per il match della dodicesima giornata di Serie A
Ecco le formazioni ufficiali di Napoli Atalanta, match della dodicesima giornata di Serie A che avrà inizio alle 20.45 al Maradona di Napoli.
Una partita fondamentale per la stagione delle due squadre, con il Napoli che deve riprendere in mano la stagione dopo un ultimo mese pieno di difficoltà; così come l’Atalanta, reduce dal cambio in panchina che ha visto Palladino prendere il posto di Juric, e pronta a ripartire al meglio in questa nuova era della sua storia.
Di seguito le scelte dei due tecnici per l’incontro.
FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI ATALANTA
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Lang, Højlund, Neres. A disposizione: Contini, Ferrante, Jesus, Olivera, Elmas, Politano, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; Pasalic, Lookman; De Ketelaere. Allenatore: Raffaele Palladino. A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Musah, Sulemana, Scamacca, Samardzic, Kolasinac, Brescianini, Bernasconi, Zalewski, Maldini, Krstovic.
