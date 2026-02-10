Formazioni ufficiali Napoli Como, le scelte di Conte e Fabregas per i quarti di Coppa Italia

Napoli News
Le formazioni ufficiali Napoli Como, match delle 21:00 e valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2025/2026. Ecco le scelte di Conte e Fabregas.
FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI COMO
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera; Giovane, Vergara; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.
A disposizione: Meret, Contini, Gutierrez, Buongiorno, Lukaku, Politano, Alisson Santos, Spinazzola, Prisco, De Chiara
COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Sergi Roberto, Caqueret, Perrone; Addai, Nico Paz, Baturina. Allenatore: Cesc Fabregas.
A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Kempf, Morata, Douvikas, Lahdo, Jesus Rodriguez, Moreno, Kuhn, Vojvoda, Da Cunha, Pisati, Van Der Brempt
