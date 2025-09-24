 Formazioni Ufficiali Nizza Roma, le scelte in vista del match d'Europa League - Calcio News 24
Roma News

Formazioni Ufficiali Nizza Roma, le scelte in vista del match d’Europa League

Formazioni ufficiali Nizza Roma, le scelte in vista del match di Europa League. Il punto

Oggi la sfida valida per il match di Europa League Nizza Roma. Ecco gli schieramenti del match.

NIZZA (3-4-2-1): Diouf; Mendy, Bah, Dante; Louchet, Boudaoui, Vanhoutte, Bard; Sanson, Boga; Kevin Carlos. Allenatore: Haise

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, El Aynaoui, Koné, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk. Allenatore: Gasperini

Ultime Notizie

Nizza-Roma, vigilia di terrore e scontri con la polizia: arrestati 102 ultras giallorossi

Tifosi Roma
Roma News

Infortunio Dybala, si complicano le condizioni dell'attaccante della Roma? Il punto

Dybala
