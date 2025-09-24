Formazioni Ufficiali Nizza Roma, le scelte in vista del match d'Europa League - Calcio News 24

Roma News
Formazioni Ufficiali Nizza Roma, le scelte in vista del match d’Europa League
Oggi la sfida valida per il match di Europa League Nizza Roma. Ecco gli schieramenti del match.
NIZZA (3-4-2-1): Diouf; Mendy, Bah, Dante; Louchet, Boudaoui, Vanhoutte, Bard; Sanson, Boga; Kevin Carlos. Allenatore: Haise
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, El Aynaoui, Koné, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk. Allenatore: Gasperini
Nizza-Roma, vigilia di terrore e scontri con la polizia: arrestati 102 ultras giallorossi
Infortunio Dybala, si complicano le condizioni dell’attaccante della Roma? Il punto