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Formazioni ufficiali Parma Cremonese, le scelte di Cuesta e Giampaolo per il match di Serie A

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Published

3 ore ago

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Pellegrino

Formazioni ufficiali Parma Cremonese: le scelte di Cuesta e Giampaolo per il match di Serie A, valido per la 30ª giornata 2025/26

Le formazioni ufficiali di Parma Cremonese, con le scelte di Cuesta e Giampaolo per il match di Serie A, valido per la 30ª giornata 2025/26.

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FORMAZIONI UFFICIALI PARMA CREMONESE

PARMA (3-4-2-1): Suzuki, Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Keita, Sorensen, Valeri; Ondrejka, Strefezza; Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Zerbin, Grassi, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Marco Giampaolo

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