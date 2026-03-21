Parma News
Formazioni ufficiali Parma Cremonese, le scelte di Cuesta e Giampaolo per il match di Serie A
Formazioni ufficiali Parma Cremonese: le scelte di Cuesta e Giampaolo per il match di Serie A, valido per la 30ª giornata 2025/26
Le formazioni ufficiali di Parma Cremonese, con le scelte di Cuesta e Giampaolo per il match di Serie A, valido per la 30ª giornata 2025/26.
Ascolta le nostre notizie!
Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.
FORMAZIONI UFFICIALI PARMA CREMONESE
PARMA (3-4-2-1): Suzuki, Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Keita, Sorensen, Valeri; Ondrejka, Strefezza; Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Zerbin, Grassi, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Marco Giampaolo