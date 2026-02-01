Connect with us

Parma News

Formazioni ufficiali Parma Juve, le scelte di Cuesta e Spalletti per il big match di Serie A

Published

26 minuti ago

on

By

david juventus

Formazioni ufficiali Parma Juve, gli schieramenti scelti da Cuesta e Spalletti per la partita valida per la 23esima giornata

Le formazioni ufficiali Parma Juve, match delle 20:45 e valido per la 23esima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Cuesta e Spalletti :

FORMAZIONI UFFICIALI PARMA JUVE

Parma: Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Bernabe, Keita, Nicolussi Caviglia; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino. A disposizione: Rinaldi, Casentini, Benedyczak, Estevez, Sorensen, Elphege, Ordonez, Cremaschi, Britschgi, Carboni, Drobnic, Cardinali, Mikolajewski. Allenatore: Cuesta.

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli (C), Thuram; Conceição, McKennie, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Cabal. Allenatore: Spalletti.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato2 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto1 giorno ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×