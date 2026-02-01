Parma News
Formazioni ufficiali Parma Juve, le scelte di Cuesta e Spalletti per il big match di Serie A
Formazioni ufficiali Parma Juve, gli schieramenti scelti da Cuesta e Spalletti per la partita valida per la 23esima giornata
Le formazioni ufficiali Parma Juve, match delle 20:45 e valido per la 23esima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Cuesta e Spalletti :
FORMAZIONI UFFICIALI PARMA JUVE
Parma: Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Bernabe, Keita, Nicolussi Caviglia; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino. A disposizione: Rinaldi, Casentini, Benedyczak, Estevez, Sorensen, Elphege, Ordonez, Cremaschi, Britschgi, Carboni, Drobnic, Cardinali, Mikolajewski. Allenatore: Cuesta.
Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli (C), Thuram; Conceição, McKennie, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Cabal. Allenatore: Spalletti.
LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano