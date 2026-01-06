Formazioni ufficiali Pisa Como: c’è un esordio assoluto per i toscani! La scelta di Fabregas su Nico Paz

Formazioni ufficiali Pisa Como: le scelte ufficiali di Gilardino e Fabregas per il match che apre la 19ª giornata di Serie A 2025/26

Il sipario sulla 19ª giornata di Serie A si alza in un pomeriggio atipico, quello dell’Epifania. Alle ore 15:00, la Cetilar Arena ospita la sfida tra Pisa e Como, un match che mette di fronte due realtà separate da un abisso di 18 punti in classifica e da stati d’animo opposti. Da una parte c’è la squadra di Alberto Gilardino, che non assapora la gioia dei tre punti dal lontano 7 novembre (vittoria contro la Cremonese). Dall’altra c’è la formazione guidata da Cesc Fàbregas, che arriva all’appuntamento galvanizzata dalle vittorie consecutive contro Lecce e Udinese, capaci di cancellare i ko contro le big Inter e Roma.

La mossa a sorpresa: esordio per Coppola

Scorrendo le distinte, la notizia più rilevante in casa Pisa è l’esordio assoluto stagionale di Alessandro Coppola. Il giovane difensore centrale, talentuoso prospetto che l’anno scorso aveva attirato offerte da 4 milioni dal Lens e l’interesse del Tottenham dopo l’ottimo prestito alla Vis Pesaro, torna titolare dopo un calvario durato 4 mesi a causa della rottura del perone a giugno. Gilardino gli affida le chiavi della difesa nel suo 3-5-2, completato in avanti dalla fisicità di M’Bala Nzola e dall’imprevedibilità di Tramoni.

Como, torna la luce: c’è Nico Paz

Sul fronte lariano, Fabregas sorride per il rientro dal primo minuto di Nico Paz. Il fantasista argentino riprende il suo posto sulla trequarti nel 4-2-3-1 per innescare il terminale offensivo Tasos Douvikas. Di seguito le scelte definitive dei due allenatori per il match.

Il tabellino delle formazioni

PISA (3-5-2): Semper; Coppola, Canestrelli, Caracciolo; Touré, Marin, Aebischer, Piccinini, Angori; Tramoni, Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino. A disposizione: Andrade, Scuffet, Leris, Hojholt, Buffon, Esteves, Moreo, Calabresi, Bettazzi, Denoon, Mbambi, Bonfanti, Lorran.

COMO (4-2-3-1): Butez; Kempf, Ramón, Smolcic, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Rodríguez, Douvikas. Allenatore: Cesc Fàbregas. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Dossena, Caqueret, Sergi Roberto, Alberto Moreno, Baturina, Posch, Vojvoda, Diego Carlos, Le Borgne, Van Der Brempt, Cerri.