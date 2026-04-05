Formazioni ufficiali Pisa Torino: le scelte di Hiljemark e D’Aversa per il match di Serie A

Formazioni ufficiali Pisa Torino: le scelte di Hiljemark e D’Aversa per il match, valido per la 31ª giornata di Serie A 2025/26

Nel suggestivo scenario calcistico della domenica di Pasqua, la Cetilar Arena è pronta ad accendere i riflettori per la delicatissima e cruciale sfida tra Pisa e Torino. I padroni di casa affrontano un vero e proprio dentro o fuori, chiamati a una disperata impresa sportiva davanti al proprio pubblico per alimentare le flebili speranze di una salvezza complicata. Attualmente, la compagine nerazzurra si trova a dover scalare una montagna, dovendo recuperare un pesantissimo distacco di ben nove punti dalla zona salvezza quando mancano soltanto otto giornate al termine del campionato.

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Sull’altro fronte, la formazione ospite naviga in acque più tranquille ma decisamente non appaganti: al quattordicesimo posto e distante sei lunghezze dalla decima posizione, la squadra piemontese ha l’assoluta necessità di macinare punti per centrare l’obiettivo di posizionarsi nella metà sinistra della classifica, traguardo raggiunto per quattro volte nelle ultime cinque stagioni.

Le scelte degli allenatori: rientra Aebischer, tegola Zapata per i granata

Per questa fondamentale sfida, le decisioni dei due allenatori sono state fortemente condizionate dalle rispettive assenze. Il tecnico dei toscani, Oscar Hiljemark, può sorridere per il prezioso recupero in mediana di Aebischer, che riprende il suo posto a centrocampo dopo aver scontato un turno di squalifica. Nel reparto offensivo nerazzurro, la maglia da titolare per supportare le giocate di Moreo è stata affidata a Meister, che ha superato la concorrenza nel serrato testa a testa della vigilia.

Molti più grattacapi, invece, per mister Roberto D’Aversa. L’allenatore granata ha infatti perso il suo bomber alla vigilia del match: per Zapata si tratta di una lesione parziale del retto femorale della coscia destra, un infortunio muscolare che lo costringerà a uno stop forzato di circa tre settimane. Per fronteggiare l’emergenza offensiva, l’attacco sarà interamente affidato alla fame di Simeone, affiancato dal primo minuto da Kulenovic, uscito vincitore dal ballottaggio dell’ultim’ora.

Le formazioni ufficiali di Pisa-Torino

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Aebischer, Hojholt, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. Allenatore: Oscar Hiljemark. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Bozhinov, Cuadrado, Akinsanmiro, Touré, Stengs, Coppola, Loyola, Piccinini, Albiol, Bettazzi, Tojilkovic.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic; Simeone, Kulenovic. Allenatore: Roberto D’Aversa. A disposizione: Israle, Siviero, Ilkhan, Ilic, Anjorin, Adams, Lazaro, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Marianucci, Tameze, Njie.