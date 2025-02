Formazioni ufficiali Potenza-Juve Next Gen, le scelte degli allenatori per il match valido per il campionato di Serie C. I dettagli

Alle 12:00 la sfida valida per la Serie C tra Potenza-Juve Next Gen. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

Potenza (433): Alastra, Novella, Riggio, Verrengia, Rillo, Castorani, Felippe, Erradi, Petrungaro, Caturano, Rosafio. All. De Giorgio.

Juventus Next Gen (3-4-2-1): Daffara, Villa, Scaglia, Gil Puche, Comenencia, Macca, Faticanti, Turicchia, Guerra, Adzic, Semedo. All. Brambilla.