Formazioni ufficiali Real Madrid Real Sociedad, le scelte dei due tecnici: mossa a sorpresa di Ancelotti!

Formazioni ufficiali Real Madrid Real Sociedad, ecco le scelte dei due tecnici: in palio la finale della Copa del Rey

La finale della Copa del Rey è l’obiettivo, e Real Madrid e Real Sociedad si preparano per il secondo round della prima semifinale. Dopo la vittoria per 1-0 dei blancos all’andata, questa sera alle 21.30 italiane il Real Madrid potrà contare anche sul vantaggio di giocare in casa. Carlo Ancelotti opta per una mossa a sorpresa, lasciando Mbappé in panchina e dando spazio a Endrick, che avrà un’importante occasione per brillare. Per il resto, il turnover è ridotto al minimo: Rudiger riposa, mentre gran parte dei titolari scendono in campo dal primo minuto. Di seguito, ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

LE FORMAZIONI

Real Madrid (4-2-3-1): Lunin; Lucas V., Asencio, Alaba, Camavinga; Valverde, Tchouameni, Rodrygo, Bellingham; Vinicius; Endrick. Allenatore: Ancelotti.

Real Sociedad (4-1-4-1): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Aihen, Zubimendi; Kubo, Sucic, Pablo Marin, Barrenetxea; Oyarzabal. Allenatore: Aguacil.