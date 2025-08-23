 Formazioni ufficiali Roma Bologna, gli schieramenti del match - Calcio News 24
Formazioni ufficiali Roma Bologna, gli schieramenti del match

Formazioni ufficiali Roma Bologna, le scelte dei due allenatori per il match valido per la prima giornata del campionato di Serie A

Oggi la sfida valida per la prima giornata di Serie A Roma Bologna. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

ROMA (3-4-3): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Kone, Cristante, Angelino; Soulé, Ferguson, El Shaarawy. All. Gasperini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Casale, Lucumì, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile. All. Italiano

