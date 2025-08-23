Formazioni ufficiali Roma Bologna, gli schieramenti del match - Calcio News 24

Roma News
Formazioni ufficiali Roma Bologna, gli schieramenti del match
Formazioni ufficiali Roma Bologna, le scelte dei due allenatori per il match valido per la prima giornata del campionato di Serie A
Oggi la sfida valida per la prima giornata di Serie A Roma Bologna. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.
ROMA (3-4-3): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Kone, Cristante, Angelino; Soulé, Ferguson, El Shaarawy. All. Gasperini
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Casale, Lucumì, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile. All. Italiano
Freuler: «Esiste un Bologna-Style. Arrivati giocatori fortissimi, questi i nostri obiettivi. Italiano non dice cazzate…»
Calciomercato Roma: tesoretto Pellegrini, la sua cessione può sbloccare quell’arrivo