Formazioni Ufficiali Roma Midtjylland, le scelte dei due tecnici per il match della quinta giornata di Europa League

Formazioni Ufficiali Roma Midtjylland, le scelte dei due tecnici per il match delle 18.45 valido per la quinta giornata di Europa League
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Roma Midtjylland, match valevole per la quinta giornata della League Phase di Europa League e che avrà inizio alle 18.45 allo Stadio Olimpico.
Roma di Gasperini alla ricerca di punti importanti per scalare la classifica dopo un avvio di alti e bassi che vede i giallorossi sostare in 18a posizione con 6 punti. Per l’occasione i giallorossi ospitano però la capolista del mega gruppone europeo, con la squadra danese unica squadra ancora a punteggio pieno dopo 4 gare.
FORMAZIONE UFFICIALE
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala
A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Cristante, Ferguson, Tsimikas, Hermoso, Ziolkowski, Bailey, Pisilli, El Shaarawy
Allenatore: Gasperini
Midtjylland (3-4-2-1): Olaffson; Diao, Erlic, Bech; Mbabu, Bravo, Billing, Castillo; Bak, Gogorza; Franculino
A disposizione: Lössl, Ugboh, Lee Han-beom, Paulinho, Dani Silva, Djabi, Byskov, Osorio, Simsir, Etim, Brumado, Cho Gue-sung
Allenatore: Tullberg
