 Formazioni Ufficiali Roma Midtjylland, le scelte dei tecnici
Connect with us

Europa League

Formazioni Ufficiali Roma Midtjylland, le scelte dei due tecnici per il match della quinta giornata di Europa League

Avatar di Paolo Moramarco

Published

8 minuti ago

on

By

Gasperini

Formazioni Ufficiali Roma Midtjylland, le scelte dei due tecnici per il match delle 18.45 valido per la quinta giornata di Europa League

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Roma Midtjylland, match valevole per la quinta giornata della League Phase di Europa League e che avrà inizio alle 18.45 allo Stadio Olimpico.

Roma di Gasperini alla ricerca di punti importanti per scalare la classifica dopo un avvio di alti e bassi che vede i giallorossi sostare in 18a posizione con 6 punti. Per l’occasione i giallorossi ospitano però la capolista del mega gruppone europeo, con la squadra danese unica squadra ancora a punteggio pieno dopo 4 gare.

FORMAZIONE UFFICIALE

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala
A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Cristante, Ferguson, Tsimikas, Hermoso, Ziolkowski, Bailey, Pisilli, El Shaarawy
Allenatore: Gasperini 

Midtjylland (3-4-2-1): Olaffson; Diao, Erlic, Bech; Mbabu, Bravo, Billing, Castillo; Bak, Gogorza; Franculino
A disposizione:  Lössl, Ugboh, Lee Han-beom, Paulinho, Dani Silva, Djabi, Byskov, Osorio, Simsir, Etim, Brumado, Cho Gue-sung
Allenatore: Tullberg 

Related Topics:

Europa League

Diretta gol Europa League: Roma Midtjylland alle 18, Bologna Salisburgo alle 21 e non solo. Segui sintesi, cronaca e live di tutti i match della giornata

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

11 minuti ago

on

27 Novembre 2025

By

Roma tifosi
Continue Reading

Europa League

Classifica marcatori Europa League 2025/2026

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

6 ore ago

on

27 Novembre 2025

By

Soulé Classifica marcatori Europa League 2025/2026
Continue Reading