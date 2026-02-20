Connect with us

Sassuolo News

Formazioni ufficiali Sassuolo Verona, le scelte di Grosso e Sammarco per la sfida di Serie A

Formazioni ufficiali Sassuolo Verona: le scelte di Grosso e Sammarco per la partita del 26° turno di Serie A 2025/26

Scendono in campo Sassuolo Verona per la sfida valevole per il 26° turno di Serie A 2025/26. Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Grosso e Sammarco .

Le scelte ufficiali: le formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, Ulisses; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Al-Musrati, Harroui, Frese; Bowie, Sarr

