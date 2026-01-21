Juventus News
Formazioni ufficiali Juve Benfica, le scelte di Spalletti e Mourinho in vista della sfida di Champions League
Formazioni ufficiali Juve Benfica, gli schieramenti scelti da Spalletti e Mourinho per la partita valida per la settima giornata di Champions
Le formazioni ufficiali Juve Benfica, match delle 21:00 e valido per la settima giornata di Champions League 2025/2026. Ecco le scelte di Spalletti e Mourinho:
FORMAZIONI UFFICIALI JUVE BENFICA
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti.
BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis. Allenatore: Josè Mourinho
