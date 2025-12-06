Formazioni ufficiali Verona Atalanta, le scelte dei due tecnici per la sfida delle 20.45 valida per la 14a giornata di Serie A

Hellas Verona News
Formazioni ufficiali Verona Atalanta, le scelte dei due tecnici per la sfida del Bentegodi delle 20.45 e valida per la 14a giornata di Serie A
Alle 20.45 in campo allo stadio Bentegodi di Verona, Hellas Verona Atalanta, match valido per la 14a giornata di Serie A 2025/2026.
Sono state diramate le formazioni ufficiali delle due squadre, con la formazione di Paolo Zanetti che scende in campo alla ricerca della prima vittoria stagionale e avviare una rimonta salvezza nei confronti del Parma, 17° con 11 punti, 5 in più dei veneti.
Per Palladino, invece, l’obiettivo è risalire la china dopo l’avvio difficile dell’Atalanta sotto la guida Juric, con la Dea attualmente 12ª e lontana dalle zone europee tanto ambite a inizio stagione. Di seguito le scelte dei due tecnici.
FORMAZIONI UFFICIALI VERONA ATALANTA
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Valentini, Sarr, Orban, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Fallou, Ajayi. Allenatore: Paolo Zanetti
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bellanova; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Kolasinac, Scalvini, Brescianini, Bernasconi, Zalewski, Ahanor, Maldini. Allenatore: Raffaele Palladino
