 Formazioni ufficiali Verona Atalanta, le scelte dei tecnici
Connect with us

Hellas Verona News

Formazioni ufficiali Verona Atalanta, le scelte dei due tecnici per la sfida delle 20.45 valida per la 14a giornata di Serie A

Avatar di Paolo Moramarco

Published

12 minuti ago

on

By

Paolo Zanetti

Formazioni ufficiali Verona Atalanta, le scelte dei due tecnici per la sfida del Bentegodi delle 20.45 e valida per la 14a giornata di Serie A

Alle 20.45 in campo allo stadio Bentegodi di Verona, Hellas Verona Atalanta, match valido per la 14a giornata di Serie A 2025/2026.

Sono state diramate le formazioni ufficiali delle due squadre, con la formazione di Paolo Zanetti che scende in campo alla ricerca della prima vittoria stagionale e avviare una rimonta salvezza nei confronti del Parma, 17° con 11 punti, 5 in più dei veneti.

Per Palladino, invece, l’obiettivo è risalire la china dopo l’avvio difficile dell’Atalanta sotto la guida Juric, con la Dea attualmente 12ª e lontana dalle zone europee tanto ambite a inizio stagione. Di seguito le scelte dei due tecnici.

FORMAZIONI UFFICIALI VERONA ATALANTA

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Valentini, Sarr, Orban, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Fallou, Ajayi. Allenatore: Paolo Zanetti

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bellanova; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Kolasinac, Scalvini, Brescianini, Bernasconi, Zalewski, Ahanor, Maldini. Allenatore: Raffaele Palladino

Related Topics:

Hellas Verona News

Convocati Verona, le scelte di Zanetti per il match contro l’Atalanta della 14a giornata di Serie A! Le decisioni del tecnico e il rientro importante in centrocampo: la lista

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

22 ore ago

on

5 Dicembre 2025

By

zanetti
Continue Reading

Hellas Verona News

Calciomercato Verona, si lavora per l’arrivo di un nuovo portiere a gennaio a parametro zero: si tratta di un talento brasiliano classe 2007 dal Corinthians!

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

24 ore ago

on

5 Dicembre 2025

By

Tifosi Verona
Continue Reading