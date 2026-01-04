Formazioni ufficiali Verona Torino: i titolari di Zanetti e Baroni per il match

Formazioni ufficiali Verona Torino, ecco le scelte e i titolari di mister Paolo Zanetti e Marco Baroni in vista del match di Serie A

Il conto alla rovescia sta per terminare. Alle 18 in punto sul terreno di gioco dello Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona la formazione locale – allenata da mister Paolo Zanetti – ospiterà il Torino di Marco Baroni. I padroni di casa per uscire dalla zona calda della classifica (sono attualmente diciottesimi a quota 12 punti), i granata per dimenticare al più presto l’ultimo ko maturato contro il Cagliari (i piemontesi sono tredicesimi con 20 punti conquistati). Non ci resta che attendere il calcio d’inizio, diamo prima un’occhiata alle scelte dei due tecnici in occasione del match valido per la diciottesima giornata di Serie A. I titolari dell’incontro:

Formazioni ufficiali Verona Torino:

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera

A disposizione: Perilli, Toniolo, Yellu, Valentini, Sarr, Bradaric, Orban, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Niasse, Gagliardini, Fallou

Allenatore: Paolo Zanetti

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Aboukhlal, IIkhan, Gineitis, Vlasic, Lazaro; Simeone, Adams

A disposizione: Popa, Israel, Anjorin, Sazonov, Dembelè, Casadei, Asllani, Biraghi, Tameze, Zapata, Nije

Allenatore: Marco Baroni

