Formazioni ufficiali Villarreal Juve, ecco le scelte per il match di Champions - Calcio News 24

Formazioni ufficiali Villarreal Juve, ecco le scelte per il match di Champions
Formazioni ufficiali Villarreal Juve: le scelte dei due allenatori in vista del match di Champions League
Ecco le formazioni ufficiali del match Villarreal Juve, partita valida per la seconda giornata di Champions League.
Villarreal Juve, le formazioni ufficiali:
VILLARREAL (4-4-2): Arnau Tenas; Mouriño, Rafa Marín, Veiga, Pedraza; Buchanan, Pape Gueye, Comesaña, Parejo; Pepé, Mikautadze. All. Marcelino
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kelly, Gatti, Kalulu; Cabal, McKennie, Locatelli, Cambiaso; Yildiz, Koopmeiners; David. All. Tudor.
