 Formazioni ufficiali Villarreal Juve, ecco le scelte per il match di Champions - Calcio News 24
Connect with us

Juventus News

Formazioni ufficiali Villarreal Juve, ecco le scelte per il match di Champions

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

7 minuti ago

on

By

tudor

Formazioni ufficiali Villarreal Juve: le scelte dei due allenatori in vista del match di Champions League

Ecco le formazioni ufficiali del match Villarreal Juve, partita valida per la seconda giornata di Champions League.

Villarreal Juve, le formazioni ufficiali:

VILLARREAL (4-4-2): Arnau Tenas; Mouriño, Rafa Marín, Veiga, Pedraza; Buchanan, Pape Gueye, Comesaña, Parejo; Pepé, Mikautadze. All. Marcelino

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kelly, Gatti, Kalulu; Cabal, McKennie, Locatelli, Cambiaso; Yildiz, Koopmeiners; David. All. Tudor.

Related Topics:

Juventus News

Juventus, sorpresa in porta: Perin favorito su Di Gregorio a poche ora dalla sfida col Villarreal

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

4 ore ago

on

1 Ottobre 2025

By

perin
Continue Reading

Juventus News

Vlahovic Juve, rottura annunciata? Il bomber serbo ha deciso il suo futuro

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

6 ore ago

on

1 Ottobre 2025

By

vlahovic 1
Continue Reading