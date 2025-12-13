Frattesi-Napoli, trattativa possibile in vista di gennaio? I partenopei spingono, ma i nerazzurri…

Frattesi-Napoli, tra ipotesi di mercato e nuovi scenari tattici: il futuro del centrocampista torna un rebus

Il nome di Davide Frattesi continua a essere al centro del dibattito calcistico italiano, e negli ultimi giorni il tema “Frattesi-Napoli” ha iniziato a circolare con insistenza crescente. Il centrocampista classe 1999, arrivato all’Inter con ambizioni da protagonista, sta vivendo una stagione caratterizzata da luci e ombre: qualche problema fisico, minutaggio altalenante e un ruolo tattico che sembra non cucirsi del tutto alle sue peculiarità. L’arrivo in panchina di Cristian Chivu non ha consolidato le gerarchie come previsto e il dossier sul rinnovo è, di fatto, fermo.

Il nodo principale rimane tattico. Frattesi è un centrocampista di pura rottura e inserimento, devastante quando può attaccare l’area senza palla, meno brillante se costretto a fare il regista aggiunto o a giocare troppo “piatto” da mezzala posizionale. Nel 3-5-2 nerazzurro, l’equilibrio necessario per esaltarne le qualità non si è visto con continuità: per rendere al massimo ha bisogno di campo davanti, libertà d’attacco e una copertura strutturata alle sue spalle.

Da qui nascono nuovi scenari di mercato. Secondo Tuttosport, le riflessioni sul suo futuro non riguardano più soltanto l’Inter: oltre alla Juventus, dove Luciano Spalletti potrebbe impiegarlo da trequartista dinamico nel suo 4-2-3-1, sta emergendo anche l’ipotesi Frattesi-Napoli. Gli azzurri, alla ricerca di un centrocampista capace di garantire gol, intensità e inserimenti verticali, vedono nel giocatore un profilo ideale per modernizzare la mediana e aggiungere fisicità alla trequarti. Nel sistema partenopeo, Frattesi potrebbe muoversi tra mezzala offensiva e incursore, un ruolo molto vicino alle sue corde naturali.

Allo stesso tempo, la strada che porta alla permanenza all’Inter resta aperta. Molto dipenderà dalla capacità di Chivu di adattare il sistema alle caratteristiche dei suoi centrocampisti e costruire una struttura che valorizzi gli strappi e la profondità dell’ex Sassuolo. O si sceglierà un ruolo realmente cucito su di lui, oppure l’opzione Frattesi-Napoli — insieme ad altre piste — potrebbe diventare una soluzione concreta per rilanciarne definitivamente la carriera.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A