Francia, Aulas è il nuovo vice-presidente della Federazione. E’ ufficiale

Aulas è il nuovo vice-presidente della Federazione calcistica Francese: è arrivata l’ufficialità nella giornata di oggi

Jean-Michel Aulas è il nuovo vice-presidente della Federazione francese. L’ex numero uno del Lione ha parlato così dopo la sua elezione.

LE PAROLE – «È un grande piacere essere qui con voi questa mattina. Volevo dirvi che questo è per me un impegno forte dopo 37 anni di buon e leale servizio nel mondo professionistico. Ero costantemente in contatto con il mondo amatoriale. So quanto sia difficile essere presidente e allenatore di un club nel calcio amatoriale. Ecco perché era importante rispondere favorevolmente a questa proposta».