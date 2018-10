Francia-Germania highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la terza giornata del girone 1 della Uefa Nations League

Francia e Germania si sfidano nella terza giornata del girone 1 di UEFA Nations League. L’amichevole con l’Islanda non è stata il massimo per i Campioni del Mondo in carica reduci da un pareggio, anche se le ultime cinque uscite dei transalpini non presentano alcuna sconfitta. Solo risultati utili per i francesi, tra questi proprio il pareggio ottenuto all’andata in Germania. Tutt’altra musica per i tedeschi, la squadra di Low tenterà l’aggancio in classifica, aspettando di giocare contro l’Olanda. Sarà sicuramente una partita avvincente, dove nessuno si tirerà indietro.

A dirigere la sfida in programma allo Stade de France di Parigi (località Saint-Denis) sarà l’arbitro serbo Milorad Mazic. Ecco gli highlights e i gol di Spagna-Inghilterra:

14′ p.t.: la Germania passa in vantaggio. Su cross di Sané, fallo di mano di Kimpembe in area francese e calcio di rigore assegnato ai tedeschi dall’arbitro Mazic. A tirare la massima punizione dagli undici metri è Toni Kroos, che batte Lloris per l’1-0 della Germania.

62′ st: Pareggio Francia! Grandissimo gol di Antoine Griezmann. Tutto parte da un passaggio di Paul Pogba sull’esterno per Theo Hernandez, il terzino sinistro effettua un gran cross per l’attaccante dell’Atletico Madrid che incrocia di testa una palla imprendibile per Neuer. La Francia torna in testa al proprio girone con 5 punti.

80′ st: La Francia passa in vantaggio! L’arbitro Mazic concede un rigore molto dubbio ai galletti per un presunto fallo di Mats Hummels su Blaise Matuidi. In realtà sembra proprio il francese a sbattere sul difensore tedesco. Dal dischetto va Antoine Griezmann che non sbaglia, porta i Bleus in vantaggio e firma la propria doppietta personale. La Germania in questo momento è ultima e rischia la retrocessione alla “Serie B” della Nations League dopo il 3 a 0 subito dall’Olanda.