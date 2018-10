Loew sotto accusa: ct Germania a rischio esonero

Esonero Loew, commissario tecnico della Germania dopo la sconfitta con l’Olanda: la panchina può saltare, le ultime

Joachim Loew rischia grosso. Dopo la deludente prestazione al Mondiale di Russia 2018, con l’eliminazione dalla fase a gironi per mano di Messico e Svezia, la Germania ieri è incappata in una pesante batosta in Nations League: 3-0 contro l’Olanda, tedeschi a rischio retrocessione nella Serie B. La stampa ha messo nel mirino il ct…

Nessuna audacia innovativa, nessuna idea di gioco e i calciatori più in forma (Sanè e Brandt in particolare) lasciati in panchina: queste le accuse della stampa al commissario tecnico. La panchina traballa, ma Loew è fiducioso: «Quando si gioca in questo modo tutti devono prendersi le proprie responsabilità, io per primo: avessimo perso 1-0 poteva starci, ma i due gol finali hanno peggiorato il tutto. Dobbiamo dimostrare carattere dopo questa sconnfitta, prepareremo al meglio la sfida con la Francia».