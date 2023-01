Francia, Le Graet: «Zidane? Non l’ho mai incontrato e mai avrei risposto»

Noel Le Graet, presidente della federcalcio francese, ha parlato ai microfoni di RMC Sport riguardo alla situazione Ct Francia e Zidane

«Non l’ho mai incontrato, non abbiamo mai pensato di separarci da Deschamps. Non corrisponde a verità questo. Alcune persone hanno bisogno di cambiare le cose o di inventarle perché non sanno cosa scrivere e preferirebbero dire cattiverie piuttosto che cose buone. Zidane non mi ha mai chiamato e non gli avrei nemmeno risposto al telefono»