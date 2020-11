Francia, Lloris: «Rabiot maturato alla Juventus» – VIDEO

Hugo Lloris fa i suoi complimenti ad Adrien Rabiot, apparso in grande forma contro il Portogallo: ecco le sue parole – VIDEO

Hugo Lloris parla di Adrien Rabiot. Ecco le parole del portiere del Tottenham sul centrocampista della Juventus.

«Rabiot? Non sono sorpreso che abbia raggiunto questo livello, ha sempre avuto un gran potenziale. C’è tanta competizione nella nazionale francese, a volte bisogna avere pazienza. È stato ricompensato per i suoi sforzi. Credo che sia maturato da quando è alla Juventus. Oggi è completamente integrato nella squadra, come ha mostrato la gran prova con il Portogallo».