Frattesi Inter, Marotta non ha alcuna intenzione di fare sconti: la posizione del club nerazzurro è molto chiara. Le ultimissime

Il tema Frattesi Inter è diventato uno dei più caldi in vista della sessione di calciomercato di gennaio. Il futuro di Davide Frattesi sembra infatti sempre più lontano da Milano: il centrocampista della Nazionale azzurra, arrivato con grandi aspettative, non è riuscito finora a trovare la continuità sperata in maglia nerazzurra e starebbe valutando l’ipotesi di un trasferimento già nei prossimi mesi. La sensazione è che l’Inter sia pronta ad ascoltare offerte, ma solo a determinate condizioni.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la pista che porta alla Juventus presenta più di un ostacolo. I bianconeri avrebbero sondato il terreno proponendo un prestito iniziale con diritto di riscatto, una formula che però non convince affatto la dirigenza dell’Inter. Il club di Viale della Liberazione, infatti, non intende cedere Frattesi senza solide garanzie economiche, soprattutto se la destinazione dovesse essere una diretta concorrente in Serie A. L’idea di un prestito “aperto”, senza la certezza di una cessione definitiva, non rientra nei piani nerazzurri.

Il nodo centrale della vicenda Frattesi è proprio la formula del trasferimento. A confermarlo è anche Matteo Moretto, che sottolinea come l’Inter preferirebbe una sistemazione definitiva già a gennaio. La Juventus starebbe valutando un prestito oneroso con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, per una cifra complessiva vicina ai 35 milioni di euro. Una soluzione che richiede riflessioni approfondite da entrambe le parti e che, al momento, non ha ancora sbloccato la trattativa.

Nel frattempo, si fa sempre più concreta l’ipotesi estera. Dalla Turchia, infatti, diversi club di Süper Lig starebbero monitorando la situazione con grande interesse. Queste società sarebbero disposte ad avvicinarsi alle richieste economiche dell’Inter, garantendo fin da subito un obbligo di riscatto a condizioni considerate “facili” dai nerazzurri. A rendere ancora più allettante questa opzione sarebbe l’ingaggio proposto a Frattesi, decisamente superiore rispetto a quello attuale e in grado di soddisfare le ambizioni del giocatore.

In sintesi, il dossier Frattesi Inter resta aperto e complesso. La Juventus rimane alla finestra, ma dovrà rivedere la formula se vorrà avere reali possibilità. Nel frattempo, la pista turca guadagna terreno e potrebbe trasformarsi in una soluzione concreta già nelle prossime settimane. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dalla capacità dei club interessati di soddisfare le richieste dell’Inter, che punta a una cessione vantaggiosa sia dal punto di vista tecnico che economico.