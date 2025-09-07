Frattesi, spunta un grande retroscena di mercato. L'attuale permanenza all'Inter cambierà tutto? - Calcio News 24

Frattesi e il rebus Inter: tra promesse, panchine e futuro incerto. La situazione attuale

La stagione di Davide Frattesi con l’Inter continua a essere un intreccio complesso fatto di aspettative, promesse e realtà che non sempre coincidono. Con Simone Inzaghi, il rapporto non è mai stato semplice: il centrocampista ex Sassuolo ha spesso vissuto l’alternanza tra panchine e apparizioni decisive, come il gol pesante segnato al Bayern Monaco nei quarti di Champions League. Una convivenza fatta di alti e bassi, che si è trascinata fino al cambio di panchina.

L’arrivo di Cristian Chivu sembrava poter rappresentare una svolta per Frattesi, ma le prime settimane della nuova gestione non hanno cambiato il copione. Alla vigilia del match contro l’Udinese, il tecnico rumeno aveva dichiarato: «Lo vedrei bene dietro la punta, soprattutto in un centrocampo a due. Davide può dare una mano anche in fase difensiva». L’idea di trasformare Frattesi in un equilibratore offensivo era affascinante, ma è rimasta per ora soltanto sulla carta. Chivu non ha ancora avuto il coraggio di abbandonare il collaudato centrocampo a tre, anche perché il mercato non gli ha portato i profili adatti per rivoluzionare lo schema.

A complicare ulteriormente la situazione c’è un retroscena importante rivelato da calciomercato.com: in estate il Newcastle aveva avanzato un’offerta di prestito per Frattesi. Una proposta che il giocatore e il suo entourage hanno considerato poco concreta, forse dettata più da un’opportunità del momento che da un reale progetto tecnico. Il centrocampista romano ha quindi scelto di restare a Milano, convinto che la nuova gestione gli avrebbe garantito più spazio.

Tuttavia, la realtà parla di un’Inter ancora legata all’assetto “alla Inzaghi”, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan saldamente titolari. E l’arrivo del croato Petar Sucic, abile nel muoversi sulla mezzala destra, complica ulteriormente il cammino di Frattesi verso una maglia da titolare.

Il futuro dell’ex Sassuolo potrebbe dipendere anche dal rendimento di Andy Diouf, chiamato a dare equilibrio fisico e tattico davanti alla difesa. Se Diouf reggerà il peso della mediana, allora Frattesi potrà essere utilizzato come incursore offensivo. In caso contrario, sarà costretto ancora ad adattarsi o attendere.

Il futuro di Frattesi resta un punto interrogativo: talento indiscusso, ma ancora alla ricerca di una vera centralità nell’Inter. E con il rimpianto, forse, di aver sottovalutato le chance offerte dal mercato inglese.