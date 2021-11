Frattesi: «Spero di andare in una big un giorno. Scamacca? È la prima punta più forte in Italia»

Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport del momento del club neroverde e della sua carriera

ANDARE VIA – «Diciamo che anche io spingevo per andare via in estate, ero fissato sul modulo. Poi rimanere è stata la cosa migliore».

GOL ALLA JUVE – «Allo Juve Stadium è stata una grande emozione, avevo tutta la famiglia a Torino che mi è venuta a vedere, è stato bello».

SASSUOLO – «E’ una squadra che si è ringiovanita, stiamo facendo un percorso di crescita. Dobbiamo migliorare in qualche cosa, ma la piazza è tranquilla rispetto ad altre realtà. Credo che questo sia l’ambiente migliore per crescere per poi andare in una big un giorno».

SCAMACCA – «Scamacca è la prima punta più forte in Italia, sono contento per lui che abbia continuato ad andare in Nazionale, spero riesca a sbloccarsi anche in azzurro perché ha qualità invidiabili».