Frattesi Napoli, trattativa nel vivo! Quel retroscena potrebbe indirizzare il centrocampista verso Conte

Frattesi Napoli, ritorno di fiamma da parte della squadra partenopea che fiuta l’occasione per comprare il centrocampista dell’Inter

Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, il calciomercato Napoli è pronto a fare l’ennesimo colpo in vista dell’estate per potenziare una rosa tanto competitiva quanto ambiziosa per un progetto a lungo termine con Antonio Conte in panchina.

Il Napoli vuole Frattesi, e nel mezzo un retroscena a gennaio: il ragazzo era vicino ai partenopei, ma alla fine la trattativa saltò.