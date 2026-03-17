Frattesi Scalvini Inter Atalanta, Open VAR contro la decisione di Manganiello: «Questo è calcio di rigore e il VAR sarebbe dovuto intervenire!»

Frattesi Scalvini Inter Atalanta, Dino Tommasi a Open VAR ha analizzato così il contatto che non ha portato al calcio di rigore

Nella nuova puntata di Open VAR su Dazn, Dino Tommasi ha analizzato così il contatto tra Frattesi e Scalvini che non ha portato al calcio di rigore in Inter Atalanta. Le sue dichiarazioni su quanto successo a San Siro.

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PAROLE – Frattesi anticipa Scalvini e subisce un calcio, questo è un calcio di rigore chiaro per dinamica come altri. Poteva essere visto in campo, la sala Var avrebbe dovuta intervenire. Noi preferiamo darli in campo, Manganiello ha avuto una sensazione di contatto leggero quando in realtà Frattesi ruba il tempo a Scalvini. Il contatto Ederson-Dumfries? Decisione corretta, c’è poco da dire, il fallo della difesa è chiaro».