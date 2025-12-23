Frey: «Inter? La stagione che ha fatto Dumfries è stata meglio anche quella di Dimarco. Gesto antisportivo del 2025? Ecco cosa non mi è piaciuto»

Frey in un’intervista a ‘Cose Scomode’ si è soffermato su diversi temi e ha condannato Maignan per il gesto contro Politano. Le sue parole

Durante un suo intervento su Cose Scomode, Sebastian Frey ha parlato dell’Inter e si è tolto un sassolino anche contro il Milan.

MIGLIOR DIFENSORE DEL 2025? – «La stagione che ha fatto Dumfries… L’anno scorso è stato anche meglio di Dimarco. Dimarco ha fatto una grande stagione, nelle ultime partite di Champions anche l’anno scorso ha fatto fatica, lasciando stare che doveva marcare Yamal. Dumfries mi ha emozionato di più».

GESTO ANTISPORTIVO DELL’ANNO? – «Mi porterò tante amicizie belle dalla sponda rossonera, dico il portiere del Milan. Ragazzi, ho visto un gesto che mi è piaciuto veramente poco in Milan-Napoli, il colpo a Politano non è stato neanche sanzionato». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU MILANEWS24.COM