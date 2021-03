Frey: «Radu deve andare a giocare, Musso mi piace. Sullo scudetto…»

Sebastian Frey ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport della corsa scudetto e del prossimo portiere dell’Inter

Sebastian Frey, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell’Inter quale favorita numero uno per la vittoria dello Scudetto.

SCUDETTO – «Non vorrei gufare, anche se possiamo dire che è l’assoluta favorita. E da tifoso, mi auguro di cuore che possa farcela».

MUSSO – «Musso mi piace, può essere il profilo giusto. Si è inserito velocemente in Serie A e oggi è uno dei migliori, lo considero completo. E non snobberei gli italiani, come Cragno. In ogni caso, al netto del nome, non sarà facile sostituire un giorno uno come Handa».

RADU – «Deve andare a giocare, assolutamente. Ha già fatto esperienza, al Genoa ha mostrato le sue qualità, ora deve proseguire un certo percorso. In A ci può tranquillamente stare, anche se non è ancora pronto per essere il titolare di una big come l’Inter. Appunto per questo deve andare via in prestito».