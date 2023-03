Friburgo, Gunter: «La Juve è come il Bayern, ma al ritorno…»

Christian Gunter, capitano del Friburgo, ha parlato della sfida d’andata di Europa League contro la Juventus

PAROLE – «Il lato positivo è che tutto è ancora possibile nella gara di ritorno. Abbiamo provato a resistere, è stato difficile in attacco perché non è stato facile generare occasioni. Fondamentalmente, non abbiamo giocato male. Gol annullato? Ginter va per colpire il pallone di testa ma gli va sulla mano. Non è un movimento attivo. Chiaramente non vorresti mai subire un gol del genere, ma penso che se qualcuno non colpisce la palla con la mano intenzionalmente, non è fallo di mano. Ma l’arbitro ha preso la decisione, dobbiamo accettarla. Di Maria è appena diventato campione del mondo, Paredes anche. Nel complesso è un po’ paragonabile al Bayern Monaco. Alla fine volevamo mantenere la partita in equilibrio e ci siamo riusciti. È stata un’esperienza incredibile, l’atmosfera in campo era incredibile».