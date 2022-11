Frosinone, Grosso: «Stiamo bene, ma il Cagliari ci metterà in difficoltà»

Le parole di Fabio Grosso in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra il Frosinone e il Cagliari: «I giocatori hanno lavorato bene»

Fabio Grosso, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari di domani alle ore 15.00. Ecco le dichiarazione del tecnico ciociaro:

GARA – «Di questa cosa della sosta ne abbiamo già parlato. In queste due settimane abbiamo provato ad allenarci bene, sono stati giorni di lavoro importanti con i giocatori che sono rimasti. Ci siamo preparati bene perché sappiamo che l’avversario da affrontare è top per la categoria. Ha delle individualità molto importanti, il Cagliari ci metterà sicuramente in difficoltà. Siamo pronti ad affrontare queste difficoltà che cercheremo di rendere anche a loro. Quanto a Moro e Mulattieri sono forti, hanno già giocato insieme. Potrebbero rifarlo anche in futuro»

