Frosinone, il retroscena di Angelozzi: «Avevo preso Boloca per lo Spezia»

Giudo Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa svelando un retroscena su Boloca.

PAROLE – «Boloca per me è un giocatore di livello superiore. Io ero allo Spezia, prima della pandemia venne un collaboratore, Nicola Mingazzini, e mi dice: ho visto un giocatore fortissimo, si chiama Boloca. Dopo due giorni mi chiama un procuratore, Paolillo, e mi dice: ho un giocatore forte, si chiama Boloca. E allora ho iniziato a osservare i filmati del ragazzo. Quello che lui adesso fa in B, lo faceva allora tra i Dilettanti. Per me può giocare anche nella squadra più forte in Italia. Quanto costa? Il valore lo fa il mercato. Quando portai Gatti, il presidente mi chiese chi fosse. Gli risposi che giocava in Serie C e che a fine stagione ne avremmo ricavato dai 3 ai 3.5 milioni per le quotazioni dell’epoca in Serie B. Poi sono cambiate certe situazioni, sono arrivate diverse squadre a cercarlo e la quotazione è salita».