Frosinone, Millico: «Mi piacerebbe giocare tutte le gare da qui alla fine»

Vincenzo Millico ha parlato in conferenza stampa presentandosi come nuovo giocatore del Frosinone. Queste le sue parole.

«La scelta di venire qui è stata facile, conoscevo bene il progetto e poi il direttore Angelozzi mi ha voluto con forza. Sono convinto di aver fatto la scelta giusta e non è detto che saranno solo sei i medi che passerò qui a Frosinone. Comunque voglio aiutare questa squadra in tutto e per tutto per raggiungere gli obiettivi che il club si è prefissato. Ruolo? Credo di poter dare il meglio di me come esterno nel tridente, ma posso fare anche la seconda punta nel 3-5-2 come ho fatto al Torino in questi ultimi anni. Obiettivi? Mi piacerebbe giocare tutte le gare da qui alla fine, in questa stagione ho giocato solo tre gare sia a causa degli infortuni sia perché le cose rispetto all’estate sono cambiate. Quanto ai gol però nessuno po’ prevedere quanti ne segnerò, spero molti, ma non mi sono fissato una quota precisa»