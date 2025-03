Fulham-Tottenham: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Craven Cottage la sfida di Premier League Fulham-Tottenham: le ultimissime di formazione con orario e dove vederla in tv

Al Craven Cottage di Londra si giocherà la gara valevole per la 29ª giornata di Premier League tra Fulham-Tottenham. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Fulham (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Lukic; Traoré, Pereira, Iwobi; Jimenez. Allenatore: Marco Silva.

Tottenham (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, Van De Ven, Spence; Bergvall, Bentancur, Maddison; Odobert, Solanke, Son. Allenatore: Postecoglou.

Orario e dove vederla in tv

Fulham-Tottenham si gioca alle ore 14:30 di domenica 16 marzo per la 29ª giornata di campionato di Premier League. Verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Calcio. La partita sarà visibile in streaming per i clienti Sky su Sky Go o per i clienti NOW TV sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.