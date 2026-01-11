Fullkrug racconta: «Il Milan è sempre stato nella mia testa come un club per cui avrei voluto giocare. Sono orgoglioso»

Fullkrug svela: «Il Milan è sempre stato nella mia testa come un club per cui avrei voluto giocare. Sono orgoglioso». Le parole

A ridosso della sua probabile prima presenza da titolare contro la Fiorentina, Niclas Füllkrug si è raccontato in una lunga intervista esclusiva concessa a DAZN. Il nuovo centravanti rossonero ha affrontato numerosi argomenti: dal fascino della storia milanista al legame con Allegri, passando per il peso e il significato della maglia numero 9. Ecco un estratto:

Quali sono i primi pensieri che ti vengono in mente quando pensi al Milan?

«Grandi giocatori. Penso a Ronaldinho, Beckham, Pirlo, Gattuso, Kakà, Ronaldo, Zlatan. Li guardavo sempre nelle finali di Champions. È un grande club con uno stemma speciale e una maglia pesante, ma mi piace».

Sai che qui c’è una sorta di maledizione attorno alla maglia numero 9?

«Non voglio sapere nulla di queste cose. Per me il numero 9 significa fare gol. Non mi importa cosa pensa la gente: vado in giro da anni con lo spazio tra i denti, non mi interessa il giudizio degli altri. Ho un legame forte con questo numero dalle giovanili e dalla Nazionale».

Ti piace il tuo soprannome? Come ti chiamano le persone?

«Nessuno mi ha mai chiamato così (ride, ndr). Mi chiamano Nick o Fuller. Mi piace la cultura italiana e la lingua, è molto scorrevole. Non vedo l’ora di parlarla bene».

Conosci qualche parola in italiano?

«Dico le cose base: “Come stai”, “Tutto bene”, “Mi chiamo Niclas”. Per me è fondamentale capire l’allenatore perché le riunioni sono in italiano. È una sfida utile anche per il cervello, voglio imparare il prima possibile».

Che tipo è fuori dal campo Allegri?

«È molto diretto e lo apprezzo. Ha sempre la battuta pronta, non sai mai quando scherza. Sa come gestire le persone e i grandi giocatori: penso sia uno dei suoi punti di forza principali e il motivo del suo successo».

Finale di Champions 2003: è stato quello il momento in cui ti sei innamorato del Milan?

«Avevo 9 o 10 anni, ero in ritiro con la mia squadra giovanile e guardavamo Milan-Juventus. Non so perché, ma preferivo vincesse il Milan. Il Milan è sempre stato nella mia testa come un club per cui avrei voluto giocare. Oggi sono orgoglioso e grato».

