Fumata nerazzurra, la firma del titolarissimo fino al 2030 non è più sicura

La trattativa per la firma fino al 2030 del titolarissimo non è affatto chiusa: ora l’Inter teme l’assalto di altri club.

In casa Inter si sta già lavorando per costruire una rosa ancora più forte e competitiva di quella attuale. L’organico a disposizione di Chivu sta dando risposte molto importanti, ma la dirigenza del club di Viale della Liberazione è sempre molto attenta alle occasioni che può presentare il mercato per andare a migliorare ulteriormente i vari reparti.

Inoltre Marotta e Ausilio hanno anche un obiettivo ben preciso, ovvero respingere gli assalti – in arrivo soprattutto dai club esteri – per i vari gioielli della squadra e garantire a Chivu quella forte base con cui proseguire l’ottimo lavoro iniziato in questa stagione.

Per farlo bisogna passare anzitutto per i rinnovi di contratto. Per quanto riguarda i giocatori in scadenza nel 2026 sembra che il club abbia già deciso: l’unico che ha ancora qualche possibilità di estendere l’intesa di almeno un’altra stagione è Henrikh Mkhitaryan, mentre Acerbi, De Vrij, Darmian e Sommer lasceranno quasi sicuramente Appiano Gentile.

E per quanto riguarda invece i calciatori che hanno un contratto fino al 2027? Al momento sono tre, ovvero Calhanoglu, Zielinski e Dimarco. Il centrocampista turco era sul punto di partire la scorsa estate e ci sono diversi rumors su una possibile separazione a giugno 2026; stesso discorso per l’ex Napoli, tutt’altro che sicuro di rimanere in nerazzurro.

Chivu preoccupato: il rinnovo del titolarissimo è a rischio

Dimarco è invece uno di quei giocatori che l’Inter ritiene imprescindibili anche in ottica futura. Il rinnovo di contratto deve però arrivare al più presto: in estate, infatti, potrebbero arrivare offerte molto allettanti per il 28enne, molto richiesto soprattutto in Premier League.

Chivu preoccupato: il rinnovo di Dimarco è a rischio – Calcionews24.com (Instagram Federico Dimarco)

Marotta e Ausilio vorrebbero proporre al giocatore un prolungamento fino al 2030 con adeguamento dello stipendio. Attualmente l’ex Parma guadagna 4 milioni di euro a stagione: un ingaggio che può essere considerato piuttosto basso, dato che stiamo parlando di uno dei migliori esterni d’Europa.

La Gazzetta dello Sport sottolinea che le sirene inglesi non spaventano l’Inter. La società è infatti certa di riuscire a trovare un accordo con l’entourage del giocatore, che ha sempre espresso la sua volontà di rimanere in nerazzurro per raggiungere nuovi e importanti successi con questo club.

Di certo, però, la dirigenza della Beneamata sa bene che è meglio chiudere il discorso il più velocemente possibile: Liverpool e Arsenal sono in agguato.