Funerale Barone, Cosmi: «Barone uomo di grande personalità»

Al funerale dell’ex dirigente della Fiorentina Joe Barone ha voluto rilasciare delle dichiarazioni Serse Cosmi.

«Ho avuto modo di conoscere Joe Barone quando qualche anno fa venne a Perugia assieme al figlio, che venne tesserato dal Perugia, che però poi ebbe subito un grave infortunio. Sono rimasto da subito contagiato dalla personalità di quest’uomo, perché mi è sembrato di rivedere la figura del dirigente di una volta, di qualche anno fa, con grande entusiasmo, curiosità per il mondo del calcio. Ho sempre ammirato la sua persona, perché mi è sempre piaciuto il suo modo di fare il dirigente del calcio, molto diverso da quello che siamo soliti vedere oggi, molto standard e cristallizzato. E’ un grande perdita, soprattutto per l’uomo perché se ne va davvero molto giovane, con grande dispiacere anche per la città di Firenze e per Commisso, perché sarà davvero difficile per Commisso sostituire una figura del genere come uomo, e come dirigente»