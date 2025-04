Funerali Fiorita, presenti in migliaia allo stadio Via del Mare di Lecce per l’ultimo saluto allo storico fisioterapista

Funerali Fiorita, sono presenti in migliaia al Via del Mare di Lecce per l’ultimo abbraccio allo storico fisioterapista giallorosso

Migliaia di tifosi giallorossi si sono radunati per rendere l’ultimo omaggio a Graziano Fiorita, storico fisioterapista del Lecce, scomparso il 24 aprile a causa di un infarto mentre si trovava in ritiro con la squadra a Coccaglio, nel Bresciano. La camera ardente, allestita nello stadio di Via del Mare, resterà aperta fino alle 18.30, momento in cui il corteo funebre partirà verso Copertino. Domani, alle 16, si terranno i funerali nella parrocchia Santa Famiglia.

Tra i presenti, un gruppo di ultras ha reso omaggio in silenzio, deponendo una corona di fiori e una sciarpa giallorossa sul feretro. Fiorita, figura fondamentale per il club per oltre 25 anni, lascia un vuoto profondo nella comunità salentina. Un tributo che sottolinea il legame indissolubile tra il Lecce e i suoi tifosi. Lo riporta l’Ansa.