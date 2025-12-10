Furlani ai giovani del Milan: «Il futuro siete voi». Il dirigente rossonero ha illustrato anche i piani del club per il futuro

Furlani a margine di un incontro con i giovani ha illustrato nei dettagli il programma dei rossoneri per il prossimo futuro. Ecco i dettagli

Giorgio Furlani, Amministratore Delegato del Milan, è stato il protagonista di un momento di grande ispirazione durante la Festa di Natale del Settore Giovanile rossonero. L’evento ha visto la partecipazione dell’intera dirigenza, del responsabile Vincenzo Vergine, e di figure di spicco come Massimiliano Allegri, Luka Modrić, Rafael Leão e Mike Maignan. Il discorso di Furlani ha trasmesso una chiara visione strategica, ponendo l’accento sulla fiducia e l’investimento nei giovani talenti.

L’AD ha esordito definendo l’innovazione non come una semplice tendenza, ma come il «coraggio di guardare avanti» e, soprattutto, come «crescita e fiducia nei giovani”. Con grande convinzione, Furlani ha dichiarato che il futuro del Milan ha le sue radici proprio lì, nel vivaio: «Il futuro del Milan nasce qua. Nel Settore Giovanile». È questo, secondo l’Amministratore Delegato, il luogo dove i sogni sportivi prendono forma, si trasformano in obiettivi concreti e il talento viene plasmato dalla responsabilità di vestire una maglia storica.

Il Riconoscimento di Furlani a Chi Lavora Dietro le Quinte

Nel suo intervento, Furlani ha voluto rendere omaggio a tutte le “persone straordinarie” che operano quotidianamente al servizio del Settore Giovanile. Il ringraziamento si è esteso oltre gli allenatori e gli educatori, includendo il personale meno visibile ma ugualmente cruciale, come magazzinieri e accompagnatori.

L’AD ha definito queste figure come il «cuore pulsante del nostro progetto», una forza silenziosa che alimenta con umiltà e passione la crescita dei giovani atleti. Furlani ha sottolineato che il loro lavoro è fondamentale per lo sviluppo non solo calcistico, ma anche umano, dei ragazzi.

Un ringraziamento sentito è stato rivolto anche alle famiglie e ai genitori, riconosciuti per i sacrifici che affrontano. A loro Furlani ha ribadito la centralità della “PUMA House of Football”, descritta come «la culla dove il Milan cresce, dentro e fuori dal campo», un luogo di sicurezza e sviluppo per i loro figli e figlie.

Infine, Giorgio Furlani ha indirizzato un messaggio diretto agli atleti, ricordando loro l’onore e l’onere di indossare la maglia rossonera: «Non è facile vestire la maglia del Milan: richiede carattere, disciplina e amore vero per questi colori». Con questa dichiarazione, l’Amministratore Delegato ha ribadito che il successo futuro del club dipende dalla capacità dei giovani di assimilare questi valori fin dalle categorie inferiori.