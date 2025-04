Furlani nel pre partita di Milan-Inter: Coppa Italia obiettivo stagionale, i derby sono sempre diversi. Paratici e Ibrahimovic? Dico questo»

Furlani ha rilasciato un’intervista a Mediaset a pochi minuti dall’inizio della sfida di Coppa Italia Milan-Inter: le sue parole

LA PARTITA – «Oggi sarà una partita molto importante, i derby sono sempre diversi. La Coppa Italia è un obiettivo da inizio stagione».

DIRETTORE SPORTIVO – «Non siamo contenti dei risultati sportivi di questa stagione, il nostro obiettivo è migliorarli e stiamo lavorando per ottenere dei risultati migliori. Non abbiamo deciso o chiuso con nessuno. Paratici? Non commento ruoli o soggetti».

IBRAHIMOVIC – «Zlatan è sembrato assente a voi ma non lo è stato per me. Noi lavoriamo sempre in totale armonia, forse all’esterno c’è un po’ di confusione. Sicuramente farà parte del nostro progetto».

RUOLO NUOVO DIRETTORE SPORTIVO – «Non abbiamo avuto nelle ultime due stagioni un Direttore Sportivo tradizionale, abbiamo diviso questo lavoro tra varie persone. Adesso stiamo valutando di prendere una persona più solida anche se il gruppo di lavoro rimarrà».