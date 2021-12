Furto Sirigu, svaligiata la casa del portiere durante Lazio-Genoa

Salvatore Sirigu vittima di un furto. L’abitazione del portiere del Genoa è stata svaligiata mentre lui era in campo contro la Lazio

Brutta disavventura per Salvatore Sirigu nel fine settimana. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport nella sua edizione online, il portiere del Genoa è stato vittima di un furto in casa propria mentre era intento a giocare contro la Lazio.

Scattato l’allarme, la polizia si è immediatamente recata sul posto, senza però poter fare nulla. I ladri, infatti, erano già scappati senza lasciare alcuna traccia.