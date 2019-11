Futuro Florenzi, nuovo scenario: scambio in vista col Milan?

Futuro Florenzi, si apre un nuovo scenario per il giocatore della Roma. Scambio in vista col Milan? Sul piatto Franck Kessié

Questa sosta di campionato è utile per far rincorrere le voci sul futuro di Alessandro Florenzi. Attualmente ai margini della Roma nell’ultimo scampolo di stagione, non è certa la sua permanenza nella Capitale.

Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna, delinea un nuovo scenario. Secondo il quotidiano all’orizzonte potrebbe profilarsi uno scambio col Milan con Kessié. Il centrocampista era stato un obiettivo giallorosso già nel 2017.