Futuro Icardi, parla Tuchel: «Non è il momento di parlarne»

Futuro Icardi, parla il tecnico Tuchel: «Mi ha impressionato. Il suo riscatto? Non è il momento di parlarne»

Il futuro di Mauro Icardi rimane un rebus. Bisognerà aspettare fine stagione per capire quale casacca indosserà l’argentino nella prossima annata. Ne ha parlato il tecnico del Psg, Tuchel, in conferenza stampa:

«Icardi? Mi ha davvero impressionato. È un calciatore affidabile ed efficiente, capisce tatticamente il calcio di alto livello, sa cosa fare per essere equilibrato. Impressionante anche il modo che ha di guadagnarsi lo spazio per attaccare. Il riscatto dall’Inter? Adesso non è il momento di parlarne».