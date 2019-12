Futuro Icardi, Wanda Nara: «Ha un contratto con l’Inter, vediamo…»

Futuro Icardi, Wanda Nara parla dell’attaccante: «Ha ancora un contratto con l’Inter, vediamo quale sarà la cosa migliore per la carriera»

Il futuro di Mauro Icardi è ancora tutto da scoprire. Attualmente l’argentino sta facendo faville col Paris Saint Germain sia in campionato sia in Champions League. Su un eventuale riscatto non si hanno ancora certezze.

A tal proposito, alla trasmissione Verissimo, ha parlato la moglie-agente Wanda Nara: «Noi siamo ancora dell’Inter, Mauro ha un contratto con i nerazzurri. Vediamo quale sarà la cosa migliore per la sua carriera. Non so ancora dove ci porterà il destino».