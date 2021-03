Futuro in Premier per Allegri? Il Leeds ha pronto il piano per lui

Massimiliano Allegri potrebbe tornare presto ad allenare e potrebbe farlo in Premier League. Sull’ex Juventus c’è il Leeds United

Massimiliano Allegri potrebbe tornare in panchina e più precisamente in Premier League. Come rivelato dal Times, il tecnico livornese potrebbe approdare sulla panchina del Leeds United in caso di addio di Marcelo Bielsa a fine stagione.

La dirigenza del club britannico avrebbe intenzione di puntare sull’ex Juventus per raggiungere traguardi importanti in Premier League.